Ebru Gündeş'te bu sefer zayıflık konuşuluyor

Eğlence

Ebru Gündeş'in son görüntüsü, estetik tartışmalarını bir kenara itip odağı tamamen fiziğine çevirdi. Şarkıcının ortaya çıkan yeni fotoğrafında, önceki karelerine göre çok daha zayıf görünmesi hemen fark edildi.

Genelde göz kamaştıran sahne kostümleriyle karşımıza çıkan Gündeş, bu kez oldukça sade bir tarz seçmiş. Koyu yeşil bir üst ve siyah pantolonla objektif karşısına geçen sanatçı, doğal bir görünüm tercih etmiş. Saçlarını açık bıraktığı ve sade bir makyaj yaptığı karesinde, özellikle bel bölgesindeki belirgin incelme dikkat çekiyor.

Aslında Ebru Gündeş'in dış görünümü bir süredir radarımızdaydı. Yüz hatlarındaki farklılıklar nedeniyle daha önce yarım yüz germe operasyonu geçirdiği iddia edilmiş, eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilip kıyaslamalar yapılmıştı. Ancak son kareyle birlikte öncelik yüzünden fiziğe kaymış durumda.

Sizce de çok değişmiş mi yoksa sadece kıyafet seçimi mi böyle gösteriyor?