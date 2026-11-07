Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice ve İbrahim'i yıllar sonra yeniden yan yana!

Eğlence

Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz çiftleri Selma Ergeç ve Okan Yalabık, yıllar sonra aynı karede buluştu. Dizide Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim'in imkansız ve hüzünlü aşkını canlandıran ikilinin yan yana verdiği poz, sosyal medyada anında gündem oldu. Hayranlar bu kareyle resmen nostaljiye bağladı.

Saray kostümleri olmadan, tamamen doğal halleriyle görünen ikiliyi izleyiciler yıllar önce ekranda izlemişti. Hatice Sultan ve İbrahim'in kavuşma heyecanından büyük hesaplaşmalara uzanan, hırs ve güç mücadeleleriyle yıpranan ilişkisi, dizinin en çarpıcı hikayelerinden biriydi. İzleyicinin hafızasına kazınan o sahneler, tek bir fotoğrafla yeniden canlandı.

Okan Yalabık, 5 Kasım akşamı Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına katılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak takipçiler için asıl olay, Yalabık'ın Selma Ergeç ile aynı fotoğrafta yer almasıydı. 2011 yılında başlayan ve Halit Ergenç, Meryem Uzerli ile Nebahat Çehre gibi isimleri buluşturan Muhteşem Yüzyıl biteli çok oldu ama etkisi hâlâ sürüyor.

Ekranda hüzünlü bir sonla ayrılan karakterlerin gerçek hayatta böyle bir kareyle geri dönmesi, eski bölümleri yeniden hatırlattı. Bizce bu kare, dizinin yarattığı o devasa etkinin hâlâ ne kadar taze olduğunun kanıtı. Sizce de Hatice ve İbrahim'in kimyası hâlâ yerinde mi?