Kazım Koyuncu filminin afişi geldi: Cem Yiğit Üzümoğlu ilk kez göründü

Eğlence

Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan, yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği “Kazım: Yarım Kalan” filminin afişi sonunda yayınlandı. Afişle birlikte başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu karakteriyle ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, 7 Kasım’daki doğum günü için sanatçıya çok şık bir sürpriz hazırladı. Oyuncu, stüdyoya girerek Koyuncu’nun hafızalara kazınan “Ben” şarkısını seslendirdi. Bu özel performansın klibi, filmin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Filmin kadrosunda Üzümoğlu’nun yanı sıra Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel ve Şevval Sam yer alıyor. Nar Film, ARÇ Productions ve Aktan Görsel Sanatlar ortaklığında çekilen yapım, 1 Ocak 2027 tarihinde vizyona girecek.

Bakalım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun performansı ve görüntüsü Kazım Koyuncu'nun ruhunu ne kadar yansıtmış, sizce benzerlik nasıl?