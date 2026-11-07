Filiz Taçbaş'tan şok açıklama: Beyninde tümör çıkmış

Eğlence

Mahallenin Muhtarları ve Arka Sokaklar gibi dizilerle tanıdığımız oyuncu Filiz Taçbaş, beyninde tümör tespit edildiğini ve 6,5 ay önce ameliyat olduğunu açıkladı. Yaklaşık iki yıldır ekranlardan uzak kalan Taçbaş, yaşadığı bu zorlu dönemi kimseye söylemediğini belirtti.

Tedavi sürecinde kilo verdiğini ve saçlarını kestirmek zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, sosyal medyadaki tepkilere karşı sitem etti. “Kadına bak, çirkinleşmiş” şeklinde yorumlar yapıldığını belirten Taçbaş, bir oyuncu olarak bu durumun kendisini demoralize ettiğini paylaştı.

Ameliyat sonrası sürecin sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da zor geçtiğini anlatan oyuncu, bir süre hafıza problemleri yaşadığını itiraf etti. Kendisini ve ailesini yeniden hatırlamaya çalıştığı günleri, “Adım Filiz, kızım var” diyerek hatırlama çabalarıyla anlattı.

Kariyerine dair beklenmedik bir detayı da paylaşan Filiz Taçbaş, yıllar önce Hollywood'dan teklif aldığını ancak Türkiye'deki kariyerini bırakmak istemediği için bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.