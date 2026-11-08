Erdem Şanlı ve annesi aynı karede: Genler şaka yapmıyor

Eğlence

Taşacak Bu Deniz dizisinin İso'su Erdem Şanlı, bu kez kamera karşısına annesi Birgül Şanlı ile geçti.

Oğlu ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Birgül Şanlı, kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti. Sosyal medyada Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti için "Çok güzel bir kadın", "Çok güzeller maşallah", "Annesine benziyormuş" ve "Çok zarif çok asil bir hanımefendi" gibi yorumlar yapıldı.

Yorumlar arasında Erdem Şanlı'nın annesine benzediğini söyleyenler de vardı.