Esra Bilgiç siyahın asaletini konuşturdu

Eğlence

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına katılan oyuncu Esra Bilgiç, seçtiği kombinle gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Siyah rengin ağırlığını ön plana çıkaran Bilgiç, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken siyah elbisesini oversize bir blazer ceketle tamamlayarak hem feminen hem de güçlü bir hava yakaladı.

Elbisenin üzerindeki ışıltılı taş işlemeleri ve göğüs kısmındaki dantel detaylar görünümü daha çarpıcı hale getirirken, ceket yakasına iliştirdiği pembe gül ise bu sert görünüme romantik bir dokunuş katmış. Bize kalırsa bu küçük detay, kombini tekdüzelikten kurtarıp seviye atlatmış.

Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan karelerin altına takipçileri "Harika görünüyor" ve "Sade ama asil" gibi yorumlar bıraktı. Bizce de siyah her zaman kurtarıcıdır ama bu kadar iddialı detaylarla birleşince olay başka bir boyuta taşınmış.

Sizce pembe gül detayı riskli mi yoksa tam yerinde bir tercih mi olmuş?