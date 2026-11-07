Saba Tümer bir erkekte neler arıyor? Kriterler belli oldu

Eğlence

Saba Tümer, Melis İşiten ile Zaten Şov programında özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Bir erkekte kendisini nelerin etkilediğini açıkça sıralayan sunucu; beraber çok eğlenebilmeyi, iyi öpüşmeyi, komik olmayı, çok zengin olmayı ve güzel kokmayı kriterleri arasında saydı.

Geçmiş ilişkilerine değinen Tümer, en uzun ilişkilerini Yengeç erkekleriyle yaşadığını belirtti. Yengeç erkeğinin ne kadar "beyaz, tatlı yalancı" olduğunu bilecek kadar deneyimli olduğunu söyleyen ünlü isim, bu konuda "tövbe" ifadelerini kullandı.

Günümüz ilişkilerini ve sosyal dinamikleri sertçe eleştiren Saba Tümer, samimiyetin yerini suniliğin aldığını savundu. Hem arkadaşlık hem de özel hayat ilişkilerinde yapmacıklığın arttığını belirten Tümer, özentiliğin ve her şeyi göz önüne sermenin, yani görgüsüzlüğün had safhaya ulaştığını düşündüğünü ekledi. Bu yüzden hayatına yeni birini sokmanın kendisi için zor ve zaman alan bir süreç olduğunu dile getirdi.

Flört etmeyi enerjisini yerine getirdiği için sevdiğini söyleyen sunucu, ten uyumu ve enerjinin önemine dikkat çekti. Ten uyumunun zorlansa da olmayacağını ve bu uyum yakalandığında tadından yenmeyecek bir durum olduğunu belirtti ancak herkesle flört edemeyeceğinin altını çizdi.

Acı ve yasla başa çıkma yöntemlerine de değinen Saba Tümer, duygularını kendi içinde sindirmeyi tercih ettiğini açıkladı. Bir derdi olduğunda arkadaşlarına anlattığını ancak kimseyi sıkmak istemediğini söyleyen Tümer, ilerleyebilmek için acının ve yasın yaşanması gerektiğini belirtti.