Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı büyümüş!

Eğlence

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde evin en küçük çocuğu Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi, uzun bir aradan sonra bir davette boy gösterdi. Zincidi, dizide canlandırdığı karakterin annesi Cemile rolündeki Ayça Bingöl ile aynı kareye girdi.

Dizinin hayranları, yıllar sonra gerçekleşen bu anne-oğul buluşmasına sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi. Takipçiler "Küçük Osman büyümüş" diyerek şaşkınlıklarını paylaşırken, bazıları da "Osman gibi bir çocuk oyuncu bir daha gelmedi" yorumlarını yaptı. Hatta birçok kişi, Emir Berke Zincidi'nin oyunculuğa geri dönmesini beklediğini dile getirdi.

Sizce Küçük Osman'ı yeniden ekranlarda görmek nasıl olurdu?