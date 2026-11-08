Güller ve Günahlar'da kaos hakim: Serhat hem baba oluyor hem belaya bulaşıyor

Eğlence

Güller ve Günahlar'da sular durulmuyor. Kader’in babası olduğunu öğrenen Serhat, yeni bölümde kızını birlikte yaşamaya ikna etmek için her yolu deniyor. Kader'in itirazlarına rağmen, "Ben buna izin veremem Zeynep. Bir dakika daha ayrı kalamam" diyerek Kader’i kucağına alıp götürmesi, izleyiciyi duygulandıracak türden bir an. Murat Yıldırım’ın son bölümdeki performansı zaten herkesi ağlatmıştı, bu bölümde de dram dozu yüksek görünüyor.

Ancak Serhat’ın gündemi sadece kızına kavuşmak değil; geçmişin hesapları da kapanmamış. Serhat, yaşanan her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Berrak’ı hapisten çıkarmak istiyor. Zeynep’in, "Serhat Berrak’ı hapisten çıkarmak istiyormuş. Cezasını kendisi kessin istiyor" sözleri, aslında çok daha tehlikeli bir yüzleşmenin ayak sesleri gibi. Berrak ile karşı karşıya gelmekle neler yaşanacak, gerçekten merak konusu.

Olaylar tam sakinleşecek derken, Zeynep’in gündüz vakti kaçırılmasıyla işler iyice sarpa sarıyor. Serhat bir yandan kızı Kader’le yeni bir sayfa açmaya çalışırken, diğer yandan kendisini büyük bir belanın ortasında buluyor. Zeynep’in kurtulup kurtulmayacağı ve Berrak’la yapılacak o büyük yüzleşmenin sonuçları, dizinin yeni bölümüyle 7 Kasım akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yanıt buldu.

Kızını kucağına alıp götüren Serhat’ın bu korumacı tavrı işe yarar mı yoksa Zeynep’in kaçırılması tüm planları altüst mü eder? Sizce Serhat, Berrak’la yüzleştiğinde gerçekten adaleti kendisi mi sağlayacak?