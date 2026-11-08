MasterChef'te sesler kesilince ortalık karıştı: Somer Şef'ten 'küfür' açıklaması

Eğlence

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde, eleme oylaması sırasında Ayşe ve Şadi arasında çıkan tartışma sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra'nın Tolgahan'ı potaya göndermesinin ardından, ikinci adayı belirlemek için oy kullanılırken tansiyon yükseldi. Şadi'nin, Ayşe'ye oy verirken pusulayı onun önünde birkaç kez masaya vurması ikili arasındaki tartışmayı büyüttü.

Ayşe'nin bu tavra sert tepki vermesiyle başlayan ağız dalaşı sırasında yayının bir süre sessize alınması, izleyiciler arasında küfür edildiğine ilişkin yorumları beraberinde getirdi. Tartışma büyürken Mehmet Yalçınkaya araya girerek iki yarışmacıyı da kulise gönderdi. Olay sonrası sosyal medyada Şadi'nin tavırları eleştirilirken, bazı kullanıcılar yarışmacının diskalifiye edildiği yönünde yorumlar yaptı.

Yaşananlar üzerine açıklama yapan Somer Sivrioğlu, aralarında istemedikleri, yükselen bir tartışma yaşandığını söyledi. Yayın gereği sesin kesilmesinin izleyicide küfür edildiği izlenimi yaratmış olabileceğini belirten şef, “Asla öyle bir şey olmadı” diyerek iddiaları yalanladı.

Programın felsefesine ve kırmızı çizgilerine dikkat çeken Sivrioğlu, “Biz ne kişilik olarak ne de program felsefesi olarak böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Kadına şiddet, hakaret bizim burada kırmızı çizgimiz. Öyle bir şey olmadı” ifadelerini kullandı. İki yarışmacının da birbirine yükseldiğini ancak her zamanki gibi gerekli müdahalelerin yapıldığını ekleyen Somer Şef, konuyla ilgili tüm soru işaretlerini gidermiş oldu.

Sizce pusulayı masaya vurmak bir tartışma başlatmak için yeterli bir sebep mi, yoksa Ayşe fazla mı tepki verdi?