Jan Asya stüdyoya girdi, ortalık yıkıldı

Eğlence

Gupse Özay, senaristliğini üstlendiği Gupi projesinin seslendirmesi için kızı Jan Asya ile birlikte stüdyoya girdi.

Küçük Jan Asya'nın seslendirme sırasında yaşadığı tatlı anlar sosyal medyada anında beğeni topladı. Görüntülerde minik kızın babası Barış Arduç'a olan benzerliği ise herkesin dikkatinden kaçmadı.

Anlaşılan Jan Asya genetik mirasıyla stüdyoyu şimdiden domine etmiş. Bizce bu tatlılık seviyesi şaka mı?