Sette değil bahçede: Burak Hakkı’nın ceviz imparatorluğu ve şehirden kaçanlar

Eğlence

Burak Hakkı için oyunculuk artık tek odak noktası değil. 'Kaybolan Yıllar', 'Dudaktan Kalbe', 'Yer Gök Aşk' ve 'Gurbet Kadın' gibi yapımlarla tanıdığımız oyuncu, radikal bir kararla İstanbul'daki şehir hayatını tamamen geride bıraktı. Çanakkale'ye yerleşen Hakkı, burada oyunculuk kariyerinin yanına profesyonel çiftçiliği de ekledi.

Ceviz üretiminin püf noktaları ve yöntemi

Hakkı'nın bu serüveni 2008 yılında oğlunun dünyaya gelmesiyle başladı. Yaklaşık 23 dönümlük arazisinde annesinin desteğiyle tarıma yönelen oyuncu, bahçesinde Chandler ve Fernor cinsi ağaçlar yetiştiriyor. Toplamda 800 ile 1000 arasında ceviz ağacı bulunan çiftlikte üretim yapılıyor.

Hakkı, bakım ve iklim koşullarına bağlı olarak ağaç başına verimin 5-6 kilogramdan 25 kilograma kadar çıkabildiğini ancak doğru teknikler uygulandığında bu miktarın 50 kilograma kadar ulaşabildiğini ifade ediyor. Hasadını tamamen organik gübre kullanarak gerçekleştiriyor ve ürünleri tam kurutulmuş şekilde satışa hazırlıyor.

Satış kanalları ve kargo süreci

Burak Hakkı, ticari kanal olarak sosyal medya hesabını kullanıyor. Cevizleri paketler halinde tek tek kendisi hazırlıyor ve kargoya veriyor. Müşterilerden gelen geri dönüşleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Bu yöntem beklentilerin çok üzerinde bir ilgi getirdi. 10 tona ulaşan bir talep söz konusu olduğu için Hakkı, çuvalları ve siparişleri yetiştirmekte ciddi zorluk yaşadığını aktarıyor. Yine de toprakla uğraşmanın kendisine sağladığı manevi tatmin her şeyin önünde geliyor.

Oyunculuktan kopmadı

Çiftçiliğe bu kadar zaman ayırması, setleri tamamen bıraktığı anlamına gelmiyor. Yeni projeler için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, ekranlara dönüş sinyali verdi. Proje seçiminde karaktere değil, genel olarak izleyici tarafından beğenilip beğenilmeyeceğine baktığını belirterek seçici davrandığını ifade ediyor.

Şehirden uzaklaşan diğer ünlüler

Sadece Burak Hakkı değil, pek çok isim de İstanbul'un kalabalığından kaçıp farklı rotalara yönelmiş durumda. Müzik dünyasından uzaklaşan 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesiyle birlikte Cenevre'ye yerleşmiş. Burada yeşillikler içindeki bir villada yaşayan Dilovan, ev, bağ ve bahçe işleriyle bizzat ilgileniyor. Daha önce restoran işletmeciliği de yapmış olan sanatçı, şimdi mütevazı bir köy hayatı sürüyor ve yerini oğlu Alan Dere'ye bıraktı.

İnci Türkay ise 2017 yılında ani bir kararla Londra'ya taşındı. Bu kararın arkasında oğlunun eğitimi olduğu öne sürüldü. Türkay, hayatın hep aynı yerde yaşayıp aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşündüğünü belirtti. Devlet tiyatrosundan bile bir anda istifa ettiğini söyleyen oyuncu, bu kararı bir 'delilik hali' olarak tanımlıyor.

Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti de pandemi döneminde İstanbul'u terk ederek Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşınmış. İlk etapta kirada oturan çift, daha sonra kendi modern ve ferah evlerini yaptırmışlar.

Muğla rotası sadece onlar için değil. 90'ların hitleri olan Zeynep Türkeş, Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşmiş ve burada bir özel okulda müzik öğretmenliği yapıyor. Halk müziği sanatçısı Ceylan da evini Bodrum'a taşıyarak işlerini oradan yürütme kararı almış.

Oyuncu Aslı Tandoğan, oğlu Atlas'ın doğumundan sonra Riva'da sakin bir yaşam kurmuş. Şehir stresinden uzaklaşmak için bu seçimi yaptığını söyleyen Tandoğan, küçük bir sebze bahçesiyle ilgileniyor. Taverna kültürünün öncülerinden Nejat Alp ise 48 yıllık İstanbul hayatından sonra Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşerek bu kervana katılmış. Tarkan'ın eski baldızı Berna Öztürk de benzer bir tercihle Muğla Akyaka'da bir köyde yaşamayı seçmiş.

Sizce şehir hayatını bırakıp çiftliğe taşınmak gerçek bir huzur mu yoksa sadece romantik bir fikir mi?