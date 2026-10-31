Tuzlu Kahve'de şok ayakkabı değişimi: Candan'ın kırmızı topukluları nereye gitti?

Eğlence

Tuzlu Kahve dizisinin 27 Ekim'de ekrana gelen son bölümünde, sosyal medyada konuşulan bir detay ortaya çıktı. Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu'nun yer aldığı isim-şehir oyun sahnesinde, kimsenin fark etmediği bir kostüm kazası yakalandı.

Olay şöyle gelişiyor: Candan, evin salonunda kırmızı kıyafeti ve ona uygun kırmızı topuklu ayakkabılarıyla oyunun tam ortasındayken her şey normal görünüyor. Hatta geniş açılı çekimlerde ayakkabılar kıyafetle o kadar uyumlu ki kimsenin dikkatini çekmiyor. Ancak sahnenin yakın çekimlerine gelindiğinde işler değişiyor. Candan'ın gülmekten koltuğa yığıldığı o saniyelerde, ayağındaki şık kırmızı topuklular aniden beyaz çorap ve spor ayakkabıya dönüşmüş durumda.

Kurgu ya da çekim aşamasında gözden kaçtığı belli olan bu detay, ekran görüntüleri yan yana getirilince sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler "Bu nasıl olur?", "Resmen gözden kaçmış" ve "Değiştirmeyi unutmuşlar" gibi yorumlarla sahneyi konuşmaya başladı.

Aslında Candan karakteri, dizinin başladığı 1 Eylül'den beri zaten gündemden düşmüyor. Şiveli konuşması ve kolundaki bileziklerle dikkat çeken karakter, daha önce şivesi yüzünden eleştiriler almıştı. Şevval Sam bu tercihin bilinçli olduğunu ve karakterin şivesini törpülemeye çalışan bir kadın olarak kurgulandığını anlatmıştı. Hatta rol arkadaşı Nevra Serezli bile Sam'in komedi yeteneğine övgüler yağdırmıştı.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy ve Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı kadroyla sezonun en çok konuşulan aile dizilerinden biri olan yapım, bu kez kırmızı topuklu ayakkabıların beyaz spor ayakkabıya dönüşmesiyle konuşuluyor. Şıklık zirvedeyken gelen bu spor ayakkabı sürprizi gerçekten çok absürt değil mi?