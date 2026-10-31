Özlem Ada Şahin'den gözyaşlarını tutamadığı anlar

Eğlence

Özlem Ada Şahin, kızlarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde sahnede izlerken duygusal anlar yaşadı. Çocuklarının büyüdüğünü görmenin gururunu yaşayan Şahin, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Gözlerim dolu dolu. Ama söz verdim, ağlamayacağım diye…" şeklinde not düştü.

Annelik duygularını paylaştığı yazısında, çocukların büyüme sürecini tuğla koyarak yuva inşa etmeye benzeten Şahin; emek, sabır ve fedakarlıkla geçen günlerin ardından gelen bu gurur anlarının tüm yorgunlukları unutturduğunu belirtti. Sosyal medyadaki paylaşımında, çocuklarının her yeni adımında gururlanmaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, "İyi ki anneleriyim…" sözleriyle duygularını tamamladı.

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti, Arya ve Zeynep Mira adında iki kız çocuk sahibi olmuştu. Çift, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba olma heyecanını yaşayarak kucaklarına aldıkları minik kızlarına Mihre adını verdi. Berkay Şahin, üçüncü kez baba olacağı müjdesini daha önce ailesiyle birlikte çıktığı bir yurt dışı tatili sırasında sosyal medya üzerinden vermişti.

Üç çocuklu aile, minik kızları Mihre ile birlikte Dubai'ye gitti. Özlem Ada Şahin, ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını "Yeni bölüm" notuyla takipçileriyle paylaştı. Çiftin müjde paylaşımına beğeni ve tebrik yorumu yağmıştı.