Dizi dünyasında erteleme krizi: Başkalarının Hayatı da yayından kalktı

Eğlence

Dizi dünyasında ertelemeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Star TV, 31 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanması planlanan Başkalarının Hayatı dizisinin altıncı bölümünü yayın akışından kaldırdı. Bölümün yerine dizinin tekrarı yayınlanacak. Haftalık akışta 'yeni bölüm' olarak görünen değişikliğin son anda yapılması dikkat çekerken, iptalin nedenine dair henüz bir açıklama gelmedi. Altıncı bölümün yeni yayın tarihi ise henüz belli değil.

Star TV, aynı hafta içinde yeni bölümü ertelenen ikinci diziye imza atmış oldu. Erteleme zinciri 29 Ekim Perşembe akşamı başlamıştı. Kanalların Cumhuriyet Bayramı'na özel yayınlara ve filmlere öncelik vermesiyle üç dizi birden devre dışı kaldı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni bölümünü yayına saatler kala iptal edip tekrarını yayınladı. Show TV, Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini ekranlara getirdi. NOW ise Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümünü erteleyerek Atatürk 2 filmine yer açtı. Bu üç dizinin 5 Kasım Perşembe akşamı geri dönmesi bekleniyor.

Kriz 30 Ekim Cuma günü de sürdü. Show TV'ninNursema'nın ailesine kavuşacağı 145. bölümü yayınlanmadı. Gazeteci Birsen Altuntaş, durumun reklam yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürerken, yapım şirketi Gold Film ertelemenin nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı. Söz konusu bölüm 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak.

Bu hareketli haftada bazı diziler planına sadık kaldı. ATV, 29 Ekim Perşembe akşamı Güneşin Doğduğu Yer'i, 30 Ekim Cuma akşamı ise Altı Üstü İstanbul'u yeni bölümleriyle yayınladı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz 30 Ekim Cuma akşamı, Gönül Dağı ile Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı ise 31 Ekim Cumartesi akşamı yayın planını bozmadan izleyici karşısına çıkıyor.

Ekranlardaki bu kaos, sezonun ilk iki ayında beş dizinin finalle vedalaştığı bir döneme denk geldi. Final kararı alınanlardan Sevdam Karadeniz için sadece iki bölüm sonrası karar verilmişti. Dizinin oyuncusu Meltem Akçöl, final bölümünü bile çekemediklerini açıklamıştı.