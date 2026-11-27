Eğlence

Tuzlu Kahve'nin 13'üncü bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyiciyi şaşırtan isim Mike Tyson oldu. Eski ağır sıklet boks şampiyonu, dizide Mehmet'in ABD'den arkadaşı rolüyle hikayeye dahil oluyor. Ama asıl bomba Tyson'ın geliş sebebi: Adam bildiğiniz İstanbul'a taklacı güvercin almak için gelmiş. Şaka gibi ama gerçek.

Fragman detaylarına bakılırsa Tyson'ı tam bir Türk ailesi ortamında göreceğiz. Aydınoğlu ailesinin evine konuk olan Tyson'ın Hatun'la sarıldığı, kahvaltıda mıhlama yediği ve Türk kahvesi içtiği anlar var. Hatta Candan, Tyson'a kahve falı bakacağını da söylüyor. Mike Tyson'ı mıhlama yerken ve fal baktırırken göreceğimiz bir bölümün nasıl 'absürt' olacağını tahmin edin.

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, fragmana gelen olumlu tepkiler üzerine konuştu. Bölümün gerçekten komik, güzel ve hafızalarda kalacak bir iş olduğunu belirten Yağcı, seyirciye her hafta farklı şeyler yaşatmak istediklerini söyledi. Ayrıca sürprizlerin sadece bununla sınırlı kalmayacağını, 13'ün katları olan 13, 26 ve 39. bölümlerde yeni sürprizlerin geleceğini müjdeledi.

Kutaygil ailesinin yalısına gemi çarpmasıyla herkesin aynı çatıda toplandığı ve Derin ile Mehmet'in nikah salonunda yakalandığı 12'nci bölümün ardından, Mike Tyson'lı 13'üncü bölüm 1 Aralık Salı akşamı Star ekranlarında olacak.

Sizce Mike Tyson'ın taklacı güvercin tutkusu inandırıcı mı yoksa dizi iyicetenle mi dalga geçiyor?