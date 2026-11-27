Eğlence

Ebrar Demirbilek, NOW kanalının merakla beklenen yeni dizisi Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı. O3 Medya imzalı dizide genç oyuncu, Pınar Deniz'in canlandıracağı Ayşe Çavuş ile Selahattin Paşalı'nın hayat vereceği Rıza'nın kızı Elif karakterini üstlenecek. Hikâyenin merkezindeki aileye dahil olan Elif'in yanı sıra, çiftin oğlu Yusuf rolü ise Erim Oraz'a emanet edildi.

Aslında Ebrar'ın beyaz perdeye dönüşü Deniz Kızı Marmara filmiyle olacaktı ancak genç oyuncunun kısa süre önce bu projeden çekildiği ortaya çıktı. Filmin okuma provasında Ebrar'ın yerine Nisa Sofia Aksongur'un yer aldığı konuşuldu. Ayrılığın nedeni açıklanmasa da Ebrar'ın rotası hızlıca bir diziye kırıldı.

Şapka Devrimi döneminde geçen dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay otururken, senaryosunu Şükrü Necati Şahin kaleme aldı. Ekip, 26 Kasım'da okuma provasını gerçekleştirerek ilk adımı attı. İlk klaket 1 Aralık'ta Ayvalık'ta vurulacak. İki haftalık çekimlerin ardından ise set İstanbul'daki Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacak. Dizinin yayın tarihi kanalla kesinleşmese de Ocak ayında NOW ekranlarına gelmesi planlanıyor.

Küçük yaşta Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve 'Kutu Bebek' lakabıyla sevilen 13 yaşındaki Ebrar, daha önce Meleklerin Aşkı, Kahraman Babam, Aziz ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi projelerde boy göstermişti. Özellikle Hercai dizisinde 50 bölüm boyunca canlandırdığı Gül Şadoğlu rolüyle çok konuşulmuş, ancak 2021 yılında okul hayatı nedeniyle setten ayrılmıştı. Ekim ayında annesiyle Milyonluk Hurdacı filminin galasına katılan oyuncu, yeni teklifleri değerlendirdiğini söylemişti ve işte o beklenen adım Şapkacı Kadınlar oldu.

Kutu Bebek'ten Elif'e geçiş yaptık, bakalım yeni dizide bizi nasıl şaşırtacak?