Eğlence

Özge Özacar, katıldığı bir etkinlikte Sevdan Bir Ateş dizisinin gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu açıkladı. Dizideki Leyla karakterinin önceki rollerine göre çok daha dramatik olduğunu belirten oyuncu, partneri Murat Ünalmış ile çalışmaktan büyük keyif aldığını ve Ünalmış'ın çok disiplinli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Dizide makyajsız kamera karşısına geçen Özacar, makyaj yapmayı özlemediğini ve makyajsız sete hazırlanmanın daha kolay olduğunu belirterek dramatik sahneler için ise farklı bir hazırlık süreci gerektiğini dile getirdi. Ayrıca çekimlerin yapıldığı Kapadokya'nın hem gündüz hem gece muhteşem bir atmosfere sahip olduğunu ve bölgeye hayran kaldığını ekledi.

Dizideki annelik duygusuna da değinen oyuncu, çocukları çok sevdiğini belirterek beş yaşındaki rol arkadaşı Beyza'nın yeteneğine ve profesyonelliğine vurgu yaptı.

Uzun süredir Oğuz Özmen ile aşk yaşayan Özacar, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini söyledi. Sevgilisiyle çok mutlu olduklarını ve birbirlerini çok iyi anladıklarını belirten oyuncu, Özmen'in sete sürpriz ziyarette bulunduğunu da belirtti.

Gizli saklı aşklar her zaman daha romantik geliyor, değil mi?