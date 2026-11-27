Eğlence

Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, Londra dönüşü İstanbul Havalimanı'nda sanatçı Zeynep İlkgün ile karşılaştı. Aynı uçakta yolculuk yapan ikili, freeshop önünde bir araya gelerek sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Zeynep İlkgün, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle mutluluğunu dile getirirken aslında bu buluşmanın bir nevi 'telafi' olduğunu belirtti. İlkgün, 2005 yılında da Pekkan'ın kulisinde uzun uzun sohbet ettiğini ancak o güne ait tek bir fotoğrafının bile olmadığını, bu anı ölümsüzleştirmenin ancak bu karşılaşmaya kısmet olduğunu yazdı.

Karelerdeki şıklığıyla yine gündem olan Ajda Pekkan, sadece tarzıyla değil, fotoğraf konusundaki ustalığıyla da dikkat çekti. Zeynep İlkgün, çekim sırasında Süperstar'ın ışığı ve açıyı değerlendirme konusundaki yeteneğine hayran kaldığını anlattı. Pekkan'ın ışığın nereden geldiğini ve hangi açının daha iyi görüneceğini anında fark ederek yönlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Süperstar'ın ışık ve açı konusundaki bu profesyonelliği, havalimanı şıklığını tamamlayan en can alıcı detay oldu. Bizce bu kadar yıl sonra gelen o fotoğraf, Ajda Pekkan'ın 'doğru açı' taktikleriyle kesinlikle değerini bulmuş.