Eğlence

26 Kasım Perşembe günü televizyon dünyası oldukça hareketliydi. Spor tutkunları için TRT 1 ekranlarında futbol şöleni vardı; saat 20.45'te Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva'nın UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, ardından saat 23.00'te ise CSKA Sofya ile Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi karşılaşması yer alıyordu.

ATV kanalı güne Hercai ile başlarken, sabah kuşağında Kahvaltı Haberleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerle buluştu. Gün ortasında ATV Gün Ortası ve Güneşin Doğduğu Yer ekranlardaydı. Esra Erol'da ile devam eden akış, ATV Ana Haber ve Güneşin Doğduğu Yer ile tamamlandı.

Kanal D tarafında Neler Oluyor Hayatta? ve Yaprak Dökümü'nün ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü yayınlandı. Haysiyet ve Kanal D Ana Haber'in ardından geceyi İngiliz Anahtarı: Recep Usta kapattı.

Star TV'de Aramızda Kalsın, Bugün'e Başlarken, Cansu Canan ile Bugün ve Songül ve Uğur ile Sana Değer programları izlendi. Fazilet Hanım ve Kızları ile Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin ardından Star Haber ve Sevdiğim Sensin ekranlardaydı.

Show TV'de Baba, Sandık Kokusu ve Buse Varol ile Gelin Evi'nin yeni bölümü yer aldı. Bahar ve Show Ana Haber'in ardından gece kuşağında Muhtemel Aşk vardı.

TRT 1'de spor karşılaşmaları dışında Kalk Gidelim, Alişan ile Hayata Gülümse, Seksenler ve Masumlar Apartmanı bölümleri yayınlandı. Lingo Türkiye, Ana Haber ve İddiaların Aksine ile devam eden akış Maç Önü programıyla spor gecesine bağlandı.

TV8 ise güne Ebru ile 8'de Sağlık'ın yeni bölümüyle başladı. Oynat Bakalım, Gel Konuşalım (Canlı) ve Temizlik Benim İşim'in yeni bölümü yayınlandı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümünün ardından geceyi MasterChef Türkiye kapattı.

Sizce bu akışta gecenin en iddialı yapımı hangisiydi?