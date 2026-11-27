Eğlence

MasterChef Türkiye stüdyosunda tansiyon iyice yükseldi. Yarışmacı Tolğa ile Somer Şef arasında yaşanan gerginlik, stüdyonun terk edilmesine kadar gitti.

Konuşmasının kesildiğini söyleyen Tolğa'nın "sözümü kesiyorsunuz" diyerek itiraz etmesi üzerine Somer Şef, "Ben senin jürinim, ister sözünü keserim ister dışarı atarım" diyerek sert bir karşılık verdi.

Yarışmacıyı korumaya çalıştığını söyleyen şef, ardından stüdyodan ayrıldı.

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz haftalarda da yarışmacılar arasındaki bir tartışmaya dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti ancak bu kez olaylar doğrudan kendisiyle yaşandı.