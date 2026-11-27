Eğlence

Göz kapaklarındaki değişim nedeniyle blefaroplasti operasyonu geçirdiği öne sürülen Jennifer Lawrence, hakkında çıkan söylentilere esprili bir yanıt verdi. Üst ya da alt göz kapaklarında deri, yağ ve kas dokusunun yeniden şekillendirildiği bu cerrahi müdahale iddiaları, oyuncunun sosyal medyadaki hamlesiyle son buldu.

Makyajın gücü estetiği yendi

Olayların seyri, makyaj sanatçısı Shayna Goldberg'in Instagram hesabında Jennifer Lawrence'ın makyaj markasına ait yeni ürünlerle yapılan bir çekimden kareler paylaşmasıyla değişti. Lawrence, Goldberg'in bu gönderisini kendi profilinde yeniden paylaşarak, makyaj sanatçısını işaret edip "Biliyorsunuz, benim göz kapağı ameliyatımı o yaptı" dedi.

Bu mizahi yaklaşımıyla aslında cerrahi bir operasyon geçirmediğini vurgulayan Lawrence, yüzündeki değişimin sırrının ameliyat masası değil, uygulanan makyaj teknikleri olduğunu ortaya koymuş oldu. Yani anlayacağınız, mevzu tamamen doğru fırça darbeleriymiş.

Sosyal medya dünyasına giriş ve isim krizi

Kırmızı halıdaki enerjisi ve küresel şöhretine rağmen, Jennifer Lawrence on yılı aşkın bir süredir dijital dünyanın karmaşasından uzak durmayı tercih ediyordu. Özel hayatını gözlerden ırak yaşama kuralını sonunda bozan oyuncu, @jlaw kullanıcı adıyla doğrulanmış bir profil açarak Instagram'a adım attı.

Ancak bu giriş bile Lawrence'ın kendine has mizah anlayışından uzak olamazdı. Kendi adını taşıyan @jenniferlawrence hesabını almak istemiş ancak ismin yıllar önce başka biri tarafından alındığını fark etmişti. Söz konusu hesabın biyografisinde "Ünlü değilim ama ünlü bir ismim var" yazan kullanıcıyı gören Lawrence, durumu hiç dert etmedi. Kendi profil biyografisine "jenniferlawrence adı alınmıştı" notunu düşerek takipçilerini güldürmeyi başardı.

Kötü yoruma tahammül yok

Instagram dünyasına hızlı bir giriş yapan oyuncu, henüz tek bir fotoğraf veya video yüklemeden yoğun bir etkileşim dalgasıyla karşılaştı. Takipçilerinin büyük merakla beklediği ilk paylaşım ise bir video şeklinde geldi. Videoda sosyal medyaya uyum sürecini anlatan Lawrence, takipçilerine eğlenceli bir uyarıda bulundu.

Platforma şans vermek için girdiğini belirten yıldız, biri olumsuz bir şey söylerse hesabı anında bırakacağını söyleyerek takipçilerine adeta tatlı bir gözdağı verdi.

Pozitif yorum yağmuru ve viral olan 'bebek'

Lawrence, bu esprili yaklaşımını hikayeler kısmında da sürdürdü. Paylaştığı mesajda acımasız veya saldırgan yorumların "bebeği" olumsuz etkileyebileceğini hatırlatıp bebeğin kendisi olduğunu söyledi. Bu paylaşım kısa sürede viral hale geldi.

Doğal ve samimi tavırlarıyla bilinen oyuncunun bu 'tehditkar' ama komik çıkışları, hayranları tarafından büyük destek gördü. Takipçileri, Lawrence'ın hesabı kapatmaması için profilini pozitif yorumlarla doldurmaya başladı. Bu yoğun ilgiyle birlikte oyuncunun takipçi sayısı kısa sürede 3.5 milyona ulaştı.

Söz konusu Amerikalı oyuncu, The Hunger Games, X-Men ve Red Sparrow gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan, kariyerinin erken döneminde Oscar ödülüne layık görülmüş bir isim.