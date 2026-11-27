Eğlence

Bir dönem ekranların en popüler isimlerinden olan Kemal Pekser, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Özellikle Küçük Kadınlar dizisindeki Timuçin karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncunun tenis kortunda çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Pekser, bu karelerle hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Sadece oyunculukla yetinmeyip spor tutkusunu hayatının merkezine koyan Pekser, yaz aylarını Altınova'da kitesurf yaparak geçiriyor. Hatta bu alanda eğitimler de veren oyuncu, doğayla iç içe olmak için Ayvalık Sural Çiftliği'nde vakit geçiriyor. Yazın rüzgarla yarışan Kemal Pekser, son dönemde ise rotayı tenis kortuna kırmış durumda.

Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler sonrası hayranları oyuncunun yeniden dizilerde rol alması yönünde yorumlarda bulundu. Nitekim oyuncunun yeni projelerle tekrar oyunculuğa dönmeye hazırlandığı konuşuluyor. Sporla olan ilişkisi sadece hobi düzeyinde de değil; kitesurf, snowboard ve tenis eğitmenliğiyle ilgilenen Pekser'in aynı zamanda DJ'lik yaptığı da biliniyor.

Kariyerine Survivor: Büyük Macera ile başlayıp 2006'da 29-30 dizisiyle oyunculuğa adım atan Pekser; Karagümrük Yanıyor, Candan Öte, Kartallar Yüksek Uçar ve Eksik Etek gibi yapımlarda boy gösterdi. 2009'da Kırık Kalpler dizisinde ve Süpürrr filminde izlediğimiz oyuncu, 2013'te Yarım Kalan Mucize ile, 2015'te ise Evli ve Öfkeli'nde Koray karakteriyle karşımıza çıkmıştı. İngilizce, Yunanca ve Almanca bildiği belirtilen Anadolu Üniversitesi mezunu oyuncu, uzun süredir setlerden uzak kalmıştı.

Kitesurf, tenis, snowboard, DJ'lik ve üç dil... Biz daha sabah uyanmaya çalışıyoruz, Kemal Pekser nelerle uğraşıyormuş!