Yaşam

Saç spreyi, ister günlük hafif bir dokunuş olsun ister gece boyunca bozulmaması gereken iddialı bir model, hemen her kadının çantasında yer alan en temel sabitleyici ürün. Her bir saç telini yerli yerinde tutma ve hepimizin hayalindeki o kalıcılığı sağlama sözü veriyor. Ancak çoğu zaman bu işlemi detaylara dikkat etmeden, tamamen mekanik bir şekilde yapıyoruz. Sonuç ise genellikle istediğimizin tam tersi oluyor: Mat görünen, kaskatı kesilmiş, betonlaşmış veya evden çıktıktan sadece birkaç dakika sonra hacmini kaybedip sönen saçlar.

Eğer saç modelinin neden istediğin kadar dayanmadığını veya saç dokusunun neden bozulduğunu merak ediyorsan, cevap tamamen alışkanlıklarında gizli. İşte daha profesyonel bir sonuç almak için düzeltmen gereken o beş yaygın hata.

Mesafe ve Isı Dengesi

Sprey kullanımında altın kural kesinlikle mesafe. Şişeyi kafana çok yakın tutarak sıktığında, ürün tek bir noktada toplanıyor. Bu durum saç telini aşırı derecede ıslatıyor ve o hiç istemediğimiz sert, yapış yapış dokuyu oluşturuyor. Ürünün saçlarının üzerine hafif bir tül gibi eşit şekilde yayılması için spreyi saçlarından en az 20 ila 30 santimetre uzakta tutman gerekiyor.

Öte yandan, saç sağlığı için en yıkıcı hatalardan biri de ısı ile etkileşim. Saç spreylerinin içindeki bileşenler yüksek ısıya karşı anında tepki verir. Eğer saçlarına ısı ile şekillendirme araçlarını uygulamadan önce sprey sıkarsan, aslında ürünü saç telinin üzerinde yakmış olursun. Bu da saçların kırılmasına ve ciddi şekilde yıpranmasına yol açar. Unutma, sprey her zaman en son aşamada, sabitlemeyi yapan son dokunuş olarak uygulanmalıdır.

Uygulama Sonrası Hatalar ve Doğru Ürün Seçimi

Spreyi sıktıktan ve ürün kuruduktan sonra, saçların formunu koruyan koruyucu bir bariyer oluşur. Sabitleme işlemi tamamlanmışken saçlarına fırça veya tarak sürmek, sadece bu bariyeri parçalamak anlamına gelir. Sonuçta elde edeceğin tek şey fön çekilmiş gibi dağılan, kabarmış saçlar ve bozulmuş bukleler olur. Eğer daha doğal bir görünüm hedefliyorsan, tarama işlemini spreyi sıkmadan önce yapmalısın.

Bir diğer kritik nokta ise tüm spreylerin aynı olmadığını kabul etmek. Günlük kullanımda doğal bir hareket ve hafif bir hacim istiyorken çok güçlü tutuşlu bir sprey kullanırsan, saçların ağırlaşır. Tam tersi durumda, gece çıkışında yapılacak zorlu bir topuz için hafif tutuşlu bir sprey seçersen, modelin ağırlığa dayanamaz. Bu yüzden styling hedefine göre doğru tutuş seviyesini seçmek şart.

Hacim Tuzağı ve Yanlış Uygulama

Hacmin kalıcı olması için yapılan en büyük hatalardan biri, yüksek miktarda spreyi doğrudan saç diplerine sıkmak. Bu durum, biriken ürün nedeniyle saçların ağırlaşmasına, kafa derisine yapışmasına ve sonuç olarak yüksekliğin anında kaybolmasına neden olur. Gerçek bir kalıcılık ve hacim sağlamak istiyorsan, saç tutamlarını alttan yukarıya doğru hafifçe kaldırarak spreyi uzaktan sıkmalısın.

Sırf 'sabitleyeyim' diye saçlarını beton dökülmüş gibi yapmak yerine, bu küçük detaylarla o profesyonel görünümü yakalamak mümkün. Peki, sen spreyi sıktıktan sonra tarama hatasını yapanlardan mısın?