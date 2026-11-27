Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Birand Tunca, 27 Kasım 2026 akşamı yayınlanacak 148. bölüm itibarıyla Ali Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Karakter detaylarına bakınca olaylar biraz daha karışacak gibi görünüyor. Ali Murat, Abdullah Ünal'ın yakın dostu Nurullah'ın oğlu. Nurullah karakterini ise Kahraman Sivri canlandırıyor. Ali Murat, Asil'in elinden çıkan dijital platforma Nursema ile ortak oluyor ve bu durum Asil ile Nursema cephesinde beklenmedik gelişmelerin kapısını aralıyor.

Bakalım bu yeni ortaklık dizideki dengeleri nasıl değiştirecek, neler olacak?