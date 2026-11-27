Eğlence

Blok3, kendisini taklit eden birinin canlı yayına katılmasıyla gündeme oturdu. Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan taklitçi, rapçinin sesini öyle bir kopyalamış ki sunucuları bile kandırmayı başardı. Bir süre Blok3 rolüyle konuşan kişi, hatta Moskova konserinden ve piyasaya çıkacak yeni şarkılarından bahsetti.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Blok3, yayındaki kişinin kendisi olmadığını duyurdu. Daha önce de benzer bir durumdan bahsettiğini hatırlatan rapçi; televizyon yapımcılarını, yayıncıları ve organizatörleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Blok3, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda taklitçiden zamanında da bahsettiğini hatırlattı. İşlerin büyüdüğünü ve kişinin programlara katılmaya başladığını belirten rapçi, "Arkadaşlar ben diye sizi biri ararsa inanmayın" diyerek takipçilerini ve sektördeki isimleri uyardı. Açıklamasını, bundan sonra kandırılanların kendi kabahati olacağını söyleyerek noktaladı.

Bu arada Blok3, Rusya'nın başkenti Moskova'da verdiği konserde 11 bin kişi kapasiteli Live Arena'yı tamamen doldurarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Salona giremeyen binlerce hayranı, yoğun kar yağışına rağmen dışarıda rapçinin şarkılarına eşlik ederek destek vermişti.

Ses taklitçiliği seviyesi şaşırtıcı ama canlı yayında insanları kandırmak gerçekten başka bir seviye. Bakalım yapımcılar bundan sonra kiminle konuştuğuna daha dikkatli bakacak mı?