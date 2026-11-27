Eğlence

Tidal, 24 Kasım'da yaptığı açıklamayla platformdaki yapay zekâ kirliliğine savaş açtığını duyurdu. Şirketin verilerine göre, son 90 günde platforma yüklenen şarkıların yüzde 43'ü tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş. Platformun kütüphanesinde tamamen yapay zekâyla üretildiği belirlenen yaklaşık 27 milyon şarkı bulunuyor ve bu sayı toplam arşivin yüzde 6,3'üne denk geliyor.

İşin en trajikomik kısmı ise şu: Bu şarkıların yüzde 96'sı son üç ayda bir kez bile dinlenmemiş. Tidal, bu dijital kalabalığı temizlemek için 9 Aralık'ta silme işlemine başlayacağını açıkladı. Yıl sonuna kadar silinen toplam şarkı sayısının 29 milyonu aşması bekleniyor. Ayrıca yeni düzenleme ile her gün yaklaşık 80 bin ila 85 bin şarkının yüklenmesinin engelleneceği öngörülüyor.

Platform, yapay zekâ üretimi şarkıların gerçek sanatçıların görünürlüğünü azalttığını ve telif gelirlerini vurduğunu belirtiyor. Zaten daha önce de sanatçıları taklit ettiği şüphesiyle 65 binden fazla parçayı uçurmuşlardı. Ancak yeni yasak sadece tamamı yapay zekâ ile üretilenleri kapsıyor. Sanatçıların üretim sürecinde yapay zekâyı yardımcı araç olarak kullanmasına ise hâlâ izin verilecek.

Kendi başına şarkı yapan botlar gerçektenten kimin umurundaydı ki?