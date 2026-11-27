Eğlence

Demet Şener, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım, yıllar öncesine uzanan keyifli bir yolculuk yaşattı.

Kariyerine 1990'lı yıllarda modellik dünyasına adım atarak başlayan Şener, güzellik yarışmalarıyla çıktığı bu yolda kısa sürede televizyon ve magazin dünyasında da yer edindi. Podyumların en tanınan isimlerinden biri haline gelen ünlü isim, ilerleyen yıllarda özel hayatıyla da sık sık gündemdeki yerini korudu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Şener, günlük yaşamından kesitleri ve aile yaşantısına dair özel anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Hayranlarıyla etkileşimini sıkı tutan Şener, son olarak arşivindeki bu çocukluk fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımın ardından, dünün minikleri olan ancak şimdilerde yıldızlaşan diğer ünlü isimlerin küçüklük halleri de hatırlanıyor. Bu isimler arasında Dilan Çiçek Deniz, Zara, Buse Varol, Beste Kökdemir, Sıla Türkoğlu, Aslihan Karalar, Eylül Tumbar, Almeda Sayışman, Afra Saraçoğlu, Sinem Kobal, Seda Sayan, Hülya Avşar, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Yasemin Şefkatli, Alişan, Sibel Can, Amine Gülşe, Ezo Sunal, Ali Sunal, Petek Dinçöz, Kenan Doğulu, Haluk Bilginer, Barış Manço, Bergüzar Korel, Ara Güler, Demet Özdemir, Hande Erçel, Hayko Cepkin, Zeynep Çamcı, Hadise, Tamer Karadağlı, Kadir İnanır, Serenay Sarıkaya, Ayça Ayşin Turan, Birce Akalay, Zafer Algöz, Gülben Ergen, Özge Özpirinçci, Bige Önal, Dolunay Sosert, İrem Sak, İrem Derici, Merve Boluğur, Mert Yazıcıoğlu, Aslı Enver, Meryem Uzerli, Aslı Tandoğan, Evrim Alasya, Ozan Akbaba, Çağatay Ulusoy, Kaan Yıldırım, Beril Pozam, Şebnem Bozoklu, Yasemin Kay Allen, Yasmin Erbil, Nusret Gökçe, Özge Borak, Kenan İmirzalıoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Rıza Kocaoğlu yer alıyor.

Küçüklükten gelen o ışık hiç değişmemiş, ne dersiniz?