Tuzlu Kahve'de konuk trafiği hızlanıyor: Eren Vurdem ve İrem Helvacıoğlu geliyor

Eğlence

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi, konuk listesini genişletmeye devam ediyor. Yeni bölüm tanıtımında görünen Eren Vurdem ve İrem Helvacıoğlu, önümüzdeki hafta Aydınoğlu ailesinin kapısını çalacak. İkilinin dizideki rolleri ise henüz belli değil.

Polat Yağcı'nın Poll Films imzalı dizisi, 1 Eylül'deki ilk bölümünden beri nostaljik buluşmalarıyla dikkat çekiyor. 5. bölümde Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç eski rol arkadaşlarıyla yeniden yan yana gelirken, Doktorlar'ın Kutsi'si ile Ela'sı Yasemin Ergene de 18 yıl sonra aynı karede buluştu. 13 Ekim'deki 7. bölümde Rıza Kocaoğlu ve Ajda Pekkan ekrana geldi; 27 Ekim'de ise Müjde Uzman Aydınoğlu ailesinin mutfağına konuk oldu.

Konuk listesinin yerli oyuncularla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. Mike Tyson ve Fatih Terim'in de listede olduğu söyleniyor ancak Star TV veya yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi. Mike Tyson'ın 26 Ekim'de çekimler için İstanbul'a geldiği ve Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in Amerika'dan gelen arkadaşını oynayacağı iddia ediliyor. Fatih Terim ise dizinin bir sahnesine "Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz" şeklinde yorum yaparak sinyal vermişti.

Yapımcı Polat Yağcı'nın 13. bölüm için dünyaca ünlü yabancı bir konuk müjdelemesiyle birlikte, kimlerin hangi bölümde yer alacağı merak konusu. Eren Vurdem ve İrem Helvacıoğlu'nun hangi esere selam çakacağı önümüzdeki salı yayınlanacak bölümde belli olacak.