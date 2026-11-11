Evlilik Güzeldir ekranlardan çekildi, sebebi Aliağa'daki patlama

Eğlence

TRT 1 izleyicileri, 9 Kasım Pazartesi akşamı dizinin 10. bölümünü beklerken beklenmedik bir değişiklikle karşılaştı. Dizinin yeni bölümü, son dakika kararıyla yayın akışından çıkarıldı.

Bu ani değişikliğin sebebi ise maalesef çok üzücü. İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen ve 16 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası televizyon yayın akışında düzenlemeye gidildi. Yaşanan bu facia nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması kararlaştırıldı.

Durumla ilgili olarak dizinin senaryo ekibinden bir isim de can kayıpları sebebiyle bölümün ertelendiğini duyurdu. Evlilik Güzeldir'in boşalttığı saatte ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yer aldı.

Şu an için ertelenen 10. bölümün tam olarak ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Eğer yayın düzeninde başka bir değişiklik olmazsa, yeni bölümün 16 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor ama kesin tarih için kanalın güncel akışını takip etmek gerekecek.

Yeni bölümün yayınlanmaması, dizinin geleceğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Ancak 9 Kasım'daki bu değişikliğin bir final kararıyla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış hiçbir bilgi yok; dizinin bu haftaki bölümünün Aliağa'daki patlamanın ardından ertelendiği bildirildi.