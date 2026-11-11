Kış günlerinin kurtarıcısı: Zencefilli, havuçlu ve Hindistan cevizi sütlü sıcak çorba

Yaşam

Hava sıcaklıkları düştüğünde insanın canının tek istediği şey eve gidip sıcacık bir yemek yemek oluyor. İşte tam da böyle anlarda, kremamsı dokusuyla içinizi ısıtacak bir çorba her zaman en iyi fikir. Eğer her zamanki klasiklerden sıkıldıysanız ve sofraya biraz farklı bir hava katmak istiyorsanız, zencefil burada devreye giriyor. Zencefilin o kendine has, hafif acımsı ve keskin tadı, çorbaya bambaşka bir yoğunluk katarken havuç, tatlı patates ve Hindistan cevizi sütüyle inanılmaz bir uyum yakalıyor.

Sonuç ise tam anlamıyla aromatik ve doyurucu bir tabak. İşten döndüğünüz soğuk bir akşamda ya da sadece kendinizi şımartmak istediğiniz anlarda, hazırlaması oldukça kolay ve rahatlatıcı bir seçenek. Üstelik bu lezzet için profesyonel şef yeteneklerine ya da çok pahalı malzemelere ihtiyacınız yok. Birkaç temel malzeme ve yaklaşık 30 dakikalık bir süreyle, mutfağınızda tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz ev yapımı bir lezzet yaratabilirsiniz.

Zencefilli, havuçlu ve Hindistan cevizi sütlü çorba

Bu tarif iki veya üç porsiyon için uygundur.

Malzemeler:

4 orta boy havuç

1 orta boy tatlı patates

1 küçük soğan

1-2 santimetre taze rendelenmiş zencefil

400-500 ml sebze suyu

150 ml Hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı olarak biraz limon suyu

Hazırlanışı:

Sebze hazırlığıyla başlayın. Havuçları ve tatlı patatesleri soyup küçük parçalar halinde doğrayın. Soğanı ince ince kıyın ve zencefili rendeleyin.

Aromaları soteleyin. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca karıştırın, ardından zencefili ilave edin.

Sebzeleri ekleyin. Doğradığınız havuç ve tatlı patatesleri tencereye atıp, aromalarla iyice karışmaları için birkaç dakika boyunca soteleyin.

Çorbayı pişmeye bırakın. Malzemelerin üzerini kapatacak kadar sebze suyunu ekleyin. Sebzeler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.

Kremamsı dokuyu oluşturun. Tencereyi ocaktan alın ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar el blenderı ile çekin. Eğer kıvamı çok koyu gelirse, biraz sıcak su veya sebze suyu ekleyerek açabilirsiniz.

Hindistan cevizi sütüyle tamamlayın. Sütü ekleyip güzelce karıştırın ve çok fazla kaynatmadan, sadece 1-2 dakika daha ısıtın. Son olarak tadına bakıp tuz, karabiber ve damak tadınıza göre limon suyu ekleyin.

Servis ederken üzerine taze çekilmiş karabiber, ince kıyılmış maydanoz veya ekstra bir doku katması için birkaç adet kabak çekirdeği ekleyerek sunumunuzu tamamlayabilirsiniz.

Çorbanızı mükemmelleştirecek ipuçları

Zencefilin miktarına dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu kadar yoğun bir tada alışık değilseniz, başlangıçta az miktarda kullanıp ihtiyaca göre pişirme sonunda ekleme yapabilirsiniz. Daha acı veya baharatlı bir sonuç hayal edenler için bir tutam pul biber veya Cayenne biberi eklemek harika bir dokunuş olur.

Eğer daha hafif bir versiyon isterseniz, Hindistan cevizi sütünü tamamen çıkarıp yerine biraz daha fazla sebze suyu kullanarak daha akışkan bir kıvam elde edebilirsiniz. Çorbayı daha doyurucu bir öğüne dönüştürmek isterseniz, yanına tam tahıllı bir ekmek ekleyebilir veya servis aşamasında üzerine fırınlanmış nohutlar serpiştirebilirsiniz.

Toprak kokulu sebzeler, egzotik aromalar ve kadifemsi bir doku bir arada. Bu zencefilli çorba, kış menünüzde kesinlikle yer almalı.