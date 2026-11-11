Peker kardeşlerden zamanı durduran paylaşım

Eğlence

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker, sosyal medya üzerinden yaptıkları yeni paylaşımlarla gündeme oturdu. Bir dönemin şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla hafızalara kazınan iki kardeş, yıllara meydan okuyan görünümleriyle takipçilerini şaşırttı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürdükleri düşünülen Peker kardeşler, bu paylaşımlarıyla yeniden hayranlarının karşısına çıktı.

Enerjileri hiç bitmiyor

İki kardeşin son hallerini görenler, özellikle fit görünümleri ve genç enerjileri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllar geçmesine rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmedikleri görülen Hakan ve Zafer Peker, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni topladı. Takipçileri, kardeşlerin bu formda kalmış halleri için övgü dolu yorumlar yağdırdı. Sadece kardeşler değil, 80 yaşında olmasına rağmen genç görüntüsüyle dikkat çeken anneleri de sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Magazin dünyasında nostalji rüzgarı

Bir dönemin sevilen müzik yıldızları olan Hakan ve Zafer Peker'in bu görüntüleri, hayranlarına nostalji dolu anlar yaşatırken magazin gündeminde de konuşulmaya başlandı. Kardeşlerin yaşlarını hissettirmeyen halleri, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Diğer ünlülerin aile bağları

Magazin gündeminde sadece Peker kardeşler yok; diğer ünlü isimlerin aile benzerlikleri de sık sık dikkat çekiyor. Sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aile hayatı da gündemde. Çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklayarak ailelerini büyütmüştü. Fahriye Evcen, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet ile olan benzerliği sosyal medyada konuşuluyor. Evcen'in güzelliğinin genetik olduğu yönünde birçok yorum yapıldı.

Bunun yanı sıra birçok ünlü ismin kardeşleri de zaman zaman gündeme geliyor. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül, Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ile Meryem Uzerli'nin kardeşi Canan Uzerli bu isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Hafsanur Sancaktutan'ın ablası, Sarp Akkaya'nın kardeşleri Esra ve Kaya Akkaya ile Gözde ve Rıza Kocaoğlu kardeşler de dikkat çeken diğer aile bağları.

Caner Cindoruk'un kardeşi Münir Can Cindoruk, Serhat ve Reha Özcan kardeşler, Demet Evgar'ın kardeşi Yiğit Evgar ve Naz ile Açelya Elmas kardeşler de listede bulunuyor. Hadise'nin ailesinde ise kardeşi Murat Açıkgöz'ün yanı sıra kız kardeşi Derya Açıkgöz ve ablası Hülya Açıkgöz isimleri öne çıkıyor. İsmail ve Kardelen Hacıoğlu kardeşler ile Türkan ve Nazan Şoray kardeşler de benzerlikleriyle bilinen isimler.

Ayşen Gruda'nın kız kardeşleri Ayten ve Ayben Erman, Zeynep ve Derya Beşerler ile Aras Bulut ve Orçun İynemli kardeşler de tanınan isimler arasında. Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi İpek Filiz, Hande ve Gamze Erçel kardeşler ile Burcu Esmersoy'un kardeşi de listede. Ayrıca Şener ve İnci Şen kardeşler, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa ve abisi Cem Tatlıtuğ, Kaan ve Can Urgancıoğlu ile Barış Arduç'un kardeşleri Bensu, Hande ve Bedirhan Soral dikkat çekiyor. Son olarak Aytaç ve İsmail Ege Şaşmaz kardeşler de ünlü kardeşler arasındaki yerini koruyor.

Sizce kimin genleri daha güçlü, Peker kardeşler mi yoksa Evcen kız kardeşler mi?