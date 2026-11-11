Gelinler Sofrada'da reyting şoku: Pelin Öztekin beklenen çıkışı yapamadı

Eğlence

NOW TV ekranlarında Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim programı, düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldı. Kanal, boşalan yere Pelin Öztekin'in sunduğu Gelinler Sofrada programını getirdi ancak yeni başlangıç pek parlak olmadı. Program, total reytinglerde 0,42 reyting ile 71. sırada yer aldı.

Öte yandan, NOW TV ile vedalaşan Kadir Ezildi vakit kaybetmedi ve TV8 ile anlaştı. Temizlik Benim İşim programıyla ekrana dönen Ezildi'nin durumu Pelin Öztekin'e göre biraz daha iyi görünüyor. Ezildi'nin programı, 9 Kasım tarihindeki reytinglerde 0,84 puan alarak 40. sıraya yerleşti.