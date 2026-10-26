Demirören Medya ödülleri topladı

Eğlence

Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından yedincisi düzenlenen Uluslararası Sivas Enleri Ödülleri'nde Demirören Medya tarafı geceye damga vurdu. Medya, sanat, iş dünyası ve gastronomi alanlarının yarıştığı gecede Demirören Medya'nın farklı kanalları ve yöneticileri ödülleri tek tek topladı.

Ortaköy'de gerçekleşen ve oylamalarla belirlenen gecenin en dikkat çeken ismi Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı oldu. Yancı, Yılın En Başarılı Televizyon Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Murat Yancı adına CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz aldı.

Sadece yönetici kadrosu değil, kurum bünyesindeki mecralar da boş dönmedi. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı ünvanıyla CNN TÜRK, Yılın En Başarılı Haber Kanalı Ödülü'nü kaptı. Demirören Haber Ajansı (DHA) ise Yılın En Başarılı Haber Ajansı ödülünün sahibi oldu.

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen magazin programı Magazin D de Yılın En Başarılı Magazin Programı Ödülü'nün sahibi oldu.