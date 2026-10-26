Hadise İzmir'i salladı: "Buradayım aşkım!"

Eğlence

Hadise, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Geon Festival kapsamında sahne alarak İzmirli müzikseverlere enerji dolu bir gece yaşattı. Alsancak'ın tarihi atmosferinde yüksek enerjisi ve sahne şovlarıyla dikkat çeken sanatçı, binlerce hayranıyla birlikte adeta dev bir koro oluşturdu.

Konser alanını hınca hınç dolduran hayranlar, gece boyunca hazırladıkları pankartlar ve tezahüratlarla sevgilerini gösterdi. Dinleyicilerin pankart açarak istekte bulunduğu 'Geliyorum Yanına' şarkısını seslendiren Hadise, alanı dolduran binlerce kişinin tek bir ağızdan eşlik etmesiyle mutlu oldu ve sahneden müzikseverlere teşekkürlerini iletti.

Gecenin en eğlenceli anları ise hit şarkılarda yaşandı. Hadise'nin sahneden "Nerdesin Aşkım?" diye sorduğu anlarda, Karşıyaka ve şehrin dört bir yanından yükselen "Buradayım aşkım!" yanıtları alanı inletti. Hareketli ritmiyle bilinen 'Ara Beni' şarkısına gelindiğinde ise coşkulu kalabalığın sesi tüm şehirde yankılandı.

İzmir halkıyla kurduğu güçlü bağ ve interaktif şovuyla takdir toplayan Hadise, müzik ziyafetini hafızalara kazınan görüntülerle noktaladı.