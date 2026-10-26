Mehmet Şef mutfaktan çıktı, mikrofonu kaptı

Eğlence

Mutfaktaki tavırlarıyla tanınan Mehmet Yalçınkaya, bu sefer ocak başını değil mikrofonu seçti. Kubat’ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan “Kubat’la Studio14” programına konuk olan ünlü şef, sanatçıyla birlikte “Beyaz Giyme” ve “Pınar Başı Bulanır” türkülerini seslendirdi.

“İki düet, bir muhabbet” mottosuyla hazırlanan bölüme gelen tepkiler tam bir kaos. Kimileri performansı çok beğenip “Muhteşem bir proje olmuş” derken, kimileri “Herkes yerinde durmalı” diyerek kestirip atmış. Hatta “Türkü güzel ama düet olmamış” şeklinde yorumlar da havada uçuşuyor. Bizce şefin cesareti takdire şayan ama kulaklarımız hala karar vermeye çalışıyor.

Performansı savunanlar ise "Bolu türküsüne Bolulu yakışmış" yorumunu yapmış. Ayrıca programdaki sohbetin ve bağlama altyapılarının da harika olduğu konuşuluyor.

Programda müzikle olan bağını anlatan Mehmet Yalçınkaya, türkü sevgisinin genlerde olduğunu savundu. Yemekteki genlerin anne sütüyle başladığını söyleyen şef, müziğin de aynı şekilde çocuklukta başladığına inanıyor. Köyde büyüyen bir çocuk için sürecin anne ninnisiyle başladığını, ardından şehre giderken binilen minibüslerdeki türkülerle devam ettiğini belirten Yalçınkaya, Kubat ve benzeri dostlarının bu sevgiyi aşılayan isimler olduğunu dile getirdi.

Sizce Mehmet Şef'in sesi mutfağa mı yakışıyor yoksa yeni bir kariyer yolu mu açmalı?