Batuhan Karacakaya setlerden mimarlık ofisine geçti

Eğlence

Ekranların eski çocuk yıldızlarından Batuhan Karacakaya, oyunculuk kariyerine ara vererek eğitimini aldığı mimarlık mesleğine yöneldi. 2020 yılında özel bir üniversitenin İngilizce Mimarlık bölümünden mezun olan Karacakaya, artık babası Birol Karacakaya ile birlikte Karacakaya Mimarlık bünyesinde görev yapıyor.

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle tanınan ve daha sonra Diriliş Ertuğrul ile Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarda rol alan oyuncu, aile şirketine döndü.

Sadece oyunculukla değil, Survivor ile de adından sıkça söz ettiren Karacakaya, 2021'in ardından 2022, 2024 ve 2025 yıllarında da yarışmanın kadrosunda yer almıştı. Ancak yeni sezonda tekrar Survivor'da olup olmayacağı veya aile şirketindeki çalışmalarını nasıl sürdüreceği şu an için merak konusu.

Sizce Batuhan'a mimarlık yakışmış mıdır, yoksa onu yeniden ekranda mı görmek isteriz?