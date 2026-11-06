Elif Ece Uzun'dan çok samimi itiraf: Bipolar bozukluk teşhisi almış

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Manken Elif Ece Uzun, sağlık durumuyla ilgili çok dürüst bir açıklama yaparak yaklaşık 9 ay önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu duyurdu. Yaşadığı süreci ilk kez anlatan Uzun, bu durumdan asla utanmadığını belirtti.

Teşhisin ilk aşamada kabullenilmesinin zor olabildiğini söyleyen Uzun, "Başta bir şok etkisi olabiliyor tabii. Kabul etmek istemiyorsunuz" diyerek durumun psikolojik etkilerine değindi. Ancak doktorunun, doğru tedavi ve terapiyle dengeli bir yaşamın mümkün olduğunu söylediğini aktardı.

Doğru ilaç kullanımı ve optimist bir bakış açısıyla bu durumun kolaylıkla idare edilebildiğini savunan Uzun, benzer süreçlerden geçen kişilere de seslendi. "Utanmayın, saklamayın" diyerek tedavi ve düzenli takibin önemini vurguladı.

Bipolar bozukluk, kişinin ruh halinde, enerjisinde ve günlük aktivitelerinde çok keskin dalgalanmalara yol açan kronik bir duygudurum bozukluğu olarak biliniyor. Belirtiler kişiden kişiye değişebiliyor ve uzman hekim kontrolünde planlanan tedavi ile belirtilerin yönetilmesi sağlanabiliyor.