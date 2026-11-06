Kızılcık Şerbeti'nde şok veda: Hilal gidiyor

Eğlence

Kızılcık Şerbeti cephesinde sular durulmuyor. Show TV ekranlarında beşinci sezonuyla ortalığı kasıp kavuran dizide bir ayrılık haberi daha geldi. Hilal karakterine hayat veren Dila Danışman, projeden ayrıldığını duyurdu.

Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan ve ertelenen dizinin, herkesin merakla beklediği 145. bölümü henüz ekranlara gelmeden bu haberle sarsıldık. Danışman, veda mesajında oldukça duygusal bir ton seçmiş. Senaristlere ve ekibe, Hilal'in hikayesini yarattıkları için gönülden teşekkür eden oyuncu, bir karakteri var eden ilk şeyin onu hayal eden kalem olduğunu belirtti.

İzleyicilere, kamera önündeki ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarına minnetini sunan Dila Danışman, mesajında "Şimdi Hilal’e veda etme zamanı" dedi. Kalbinde güzel anılarla Hilal'e veda ettiğini söyleyen oyuncunun gidişi, dizinin dengelerini nasıl değiştirecek merak konusu.

Bakalım Hilal'in gidişi sonrası hikaye nereye evrilecek, sizce bu ayrılık diziyi nasıl etkiler?