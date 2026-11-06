Aybüke Pusat ve Çağatay Ulusoy partner oluyor

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Kulis bilgilerine göre Prime Video için çekilecek olan Eşref Tek dizisinin kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşıldı. Pusat'ın Derin karakterine hayat vereceği öne sürüldü; Çağatay Ulusoy ise yine Eşref'i oynayacak.

Aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu konuşulan projede, yapımcıların aksiyona yatkın bir isim aradığı ve Pusat'ın Teşkilat'taki performansının etkili olduğu iddia edildi. Oyuncu, NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin sezon finalinde Melek karakteriyle kadroya veda etmişti.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Kanal D'de 47 bölüm süren ve Haziran ayında final yapan Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak. Sekiz bölüm olarak planlanan hikaye, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in Kadir ile tanışıp suç dünyasına girmesini konu alacak.

Eşref Rüya'dan bu yeni projeye taşınan tek isim ise Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir karakteri olacak. Yapımcı Timur Savcı, kadronun geri kalanının tamamen yeni isimlerden oluşacağını açıklamıştı.

Ekibin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor ancak dizinin Prime Video'daki yayın tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Derin karakterinin hikayedeki yeri ve Eşref ile olan bağına dair detaylar ise hala sır.

Bakalım bu aksiyon dolu ikili ekranlarda nasıl bir enerji yakalayacak, bizce şimdiden heyecanlanmakta haklıyız!