Aras Bulut İynemli'den beklenmedik tarz değişimi: Mehmet Günsür efekti mi?

Eğlence

Aras Bulut İynemli, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında şık bir takım elbise ve retro gözlüklerle karşımıza çıktı. Yeni projelerinin hazırlığında olan oyuncunun bu farklı tarzı, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Aras Bulut İynemli'nin bu yeni imajını görünce hemen yorum yağmuruna tuttu. Kimileri "Bu imaj çok yakışmış" diyerek destek verirken, kimileri oyuncunun stilini Mehmet Günsür'e benzetti. Özellikle "Mehmet Günsür sandım bir an" şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti.

Bizce retro gözlükler riskli bir tercih ama Aras'a farklı bir hava katmış. Sizce Mehmet Günsür'e benzetilmesi haklı mı yoksa Aras kendi stilini mi yaratıyor?