Melis Sezen kırmızı elbisesiyle Netflix gecesinde ortalığı yaktı

Eğlence

Melis Sezen, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması için düzenlenen davetteten kırmızı, dekolteli bir elbiseyle boy gösterdi. Cesur tercihler yapmayı seven oyuncu, seçtiği bu güçlü renkle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu ve verdiği pozlarla stilini konuşturdu.

Son dönemde Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum dizisinde başrolü paylaştığı Elçin Sangu ve Ozan Dolunay ile izleyici karşısına çıkan Sezen, burada gizemli çocuk bakıcısı Nazlı karakterine hayat veriyor. Mert Baykal'ın yönettiği ve senaryosunu Tuğba Doğan'ın yazdığı dizide; ressamlığa dönmek isteyen Funda'nın yanına aldığı Nazlı'nın sırları, Funda ve eşi İlker'in hayatını karıştırıyor.

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrolleri paylaşarak Derin karakteriyle tanınan oyuncu, daha önce Gülcemal'de Deva, Deha'da ise İmre rollerini üstlenmişti. Ancak kutlama gecesinde Sezen'in başrolü canlandırdığı karakterler değil, tamamen kendi iddialı tarzıydı.

Kırmızı rengin tek başına yarattığı etkiyi kullanan oyuncu, magazinin radarına girmeyi başardı. Bizce bu kadar güçlü bir renk seçimiyle risk almak tam Melis Sezen'e yakışan bir hareket olmuş, elbise gerçekten ortalığı ateşe vermiş.