Demet Özdemir'den cesur değişim: Siyahlar içinde yıkılıyor

Eğlence

Eşref Rüya dizisindeki Nisan karakteriyle ekranlarda olan oyuncu Demet Özdemir, katıldığı özel bir geceyle stil konuşulmasını sağladı. Cinlerin Düğünü filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, geceye derin göğüs dekolteli, uzun ve siyah bir elbiseyle katılarak tüm bakışları üzerine topladı.

Asıl olay ise elbise değil, saçlardaydı. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestiren Demet Özdemir, yeni imajını bu geceyle beraber herkese sergilemiş oldu. Sosyal medya zaten anında yıkıldı; takipçileri "Harika görünüyor" ve "Her hali olay" diyerek tarzını onay yağmuruna tuttu.

Bizce bu cesur kesim ve siyah elbise ikilisi tam bir 'power move' olmuş. Saçlar kısa, özgüven tavan; Demet yine bildiğimiz gibi.