Eğlence

17 Kasım Salı akşamı ekrana gelen dört dizinin TOTAL, AB ve ABC1 listelerindeki toplam 12 reyting sonucundan yalnızca biri yükselişe geçti.

Anne Yarısı, 5,18 reytingle TOTAL listesinde zirvedeki yerini korudu. Ancak dizi, AB listesinde 3,51'den 2,94'e gerileyerek 6. sıraya düştü ve dört rakibi arasında en sonda kaldı. ABC1 listesinde ise 4,86'dan 4,14'e inerek 2. sıradan 3. sıraya geriledi.

Tuzlu Kahve, AB ve ABC1 listelerinde birinciliğini sürdürdü. Dizi, AB'de 5,03, ABC1'de ise 4,84 reyting aldı. Geçen haftanın gerisinde kalsa da rakiplerine şans tanımadı. Özellikle AB listesinde onu takip eden Haysiyet ile arasındaki fark 1,83 puana çıktı. TOTAL listesinde ise 4,36 reytingle 5. sırada yer aldı.

Haysiyet, TOTAL listesinde 4,78'den 4,50'ye gerileyerek 4. sıradaki yerini korudu. AB listesinde 3,64'ten 3,20'ye düşmesine rağmen iki basamak yükselerek 3. sıraya çıktı. ABC1 listesinde ise 4,18'den 3,69'a düşerek 6. sırada kaldı ve dört dizi arasındaki en düşük reytingi aldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı, AB listesinde geçen hafta 3,75 ile Tuzlu Kahve'nin ardından ikinci olmuştu; bu hafta 3,02'de kalarak gecenin en sert düşüşünü yaşadı ve 5. sırada yer aldı. Buna rağmen sıralama bazlı bazı artışlar yakaladı; TOTAL listesinde 3,71'den 3,55'e gerilese de 9. sıradan 7. sıraya, ABC1'de ise 4,32'den 4,09'a düşmesine rağmen 5. sıradan 4. sıraya yükseldi.

Gecenin tek reyting artışı Tuzlu Kahve'den geldi. Dizi geçen hafta TOTAL'de 4,04 reytingle 6. sıradaydı; bu hafta 0,32 puanlık artışla 4,36'ya çıkarak 5. sıraya yükseldi.