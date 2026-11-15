Teşkilat dizisinin setine baskın

Eğlence

Teşkilat dizisinin setine gelen bir grup şüpheli, kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketi sahibi olarak tanıtarak alana zorla girmeye çalıştı. İçeri alınmayan şüphelilerin, set çalışanlarını "Sokağın hakkını vereceksiniz" diyerek tehdit ettiği, ayrıca para ve araç talebinde bulunduğu belirlendi.

Olayın üzerinden üç saat geçtikten sonra saklandıkları adreste yakalanan dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.