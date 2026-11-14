12 Kasım 2026 Perşembe televizyon rehberi

Eğlence

12 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon ekranları oldukça hareketliydi. Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ve Gel Konuşalım izleyicileri ekran başına toplarken; öğleden sonra Gelinim Mutfakta, Yemekteyiz ve Gelinler Sofrada ile lezzet rekabeti yaşandı.

Kanal D'de sabah Küçük Ağa ile başlanan gün, Neler Oluyor Hayatta? ve Yaprak Dökümü ile devam etti. Öğleden sonra Gelinim Mutfakta ve Uzak Şehir ekranlara gelirken, akşam saat 20:00'de Haysiyet ve ardından Güller ve Günahlar yayınlandı.

Show TV'de gün (05:45'ten itibaren) Hayallerinin Peşinde ve Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye ile açıldı. Ardından Kalk Gidelim, Alişan ile Gülümse Hayata, Seksenler ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Lingo Türkiye'nin ardından saat 22:00'de Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği ve Tehlikeli Miras filmleri yer aldı.

Star TV'de sabah saatleri Aramızda Kalsın, Bugüne Başlarken, Cansu Canan ile Bugün ve Songül ve Uğur ile Sana Değer programlarına ayrıldı. Öğlen Fazilet Hanım ve Kızları, ardından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer aldı. Akşam ise Sevdiğim Sensin ekranlara geldi.

atv'de sabah Kahvaltı Haberleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ile başlandı. Gün boyu Güneşin Doğduğu Yer ve Esra Erol'da yayınlandı. Akşam saat 20:00'de ise Türkiye - Belçika yayınlandı.

TV8'de gün Ebru ile 8'de Sağlık, Oynat Bakalım ve Gel Konuşalım ile başladı. Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ardından, saat 20:00'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlandı.

Now TV'de ise gün Zafer Söken ile İlk Bakış, İlker Karagöz ile Çalar Saat ve Çağla ile Yeni Bir Gün ile başladı. Gelinler Sofrada ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın yanı sıra Ali İhsan Varol ile Kumbara da izleyicilerle buluştu.