Onur Tuna'dan Karakuyu itirafı: "Kendi Kahraman'ımı oynayacağım"

Eğlence

Karakuyu'nun tanıtımları izlenme rekorları kırarken, dizide Kahraman karakterini canlandıran Onur Tuna karaktere yaklaşımını anlattı. Tuna, Kahraman ile arasında güçlü benzerlikler olduğunu belirterek empati kurduğunu söyledi. Hatta "Benim de sevdiklerimin başına kötü bir şey gelse agresif biri olabilirim" diyerek durumu destekledi.

Adalet duygusunun güçlü olduğunu vurgulayan oyuncu, karakteri nasıl kurguladığını da paylaştı. Kahraman'ı canlandırırken kendinden parçalar ekleyeceğini söyleyen Tuna, "Kahraman'ı biraz kendimden çıkaracağım, biraz da ona yaklaşacağım. Yani kendi Kahraman'ımı oynayacağım" ifadelerini kullandı.

OGM Pictures imzalı Karakuyu, geçmişinden uzaklaşan Ferda'nın (Özge Törer), aldığı beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor. Ferda, ailesi ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden yüzleşirken, hayatına giren Kahraman ile arasında güçlü bir çekim ve beraberinde çatışmalar başlıyor.

Nezaket Coşkun'un yönettiği ve Deniz Akçay'ın senaryosunu yazdığı dizinin kadrosu oldukça geniş. Onur Tuna ve Özge Törer'e; Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper eşlik ediyor. Küllerinden değil de kendi toprağından doğan bir kadının hikayesi, çok yakında Kanal D ekranlarında olacak.