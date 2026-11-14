Kara Sevda'nın Nihan ve Deniz'i yıllar sonra yeniden buluştu

Eğlence

Neslihan Atagül, Kara Sevda dizisindeki Nihan karakteriyle hafızalara kazındığı günlerden yıllar sonra, dizide kızı Deniz'i canlandıran Arven Beren ile tekrar bir araya geldi. İkilinin bu duygusal buluşması, Atagül'ün ilk çocuk kitabı olan "Bu Evde Bir Afet Var"ın lansmanında gerçekleşti.

Kara Sevda'da bebeklik dönemini izlediğimiz Arven Beren'in lansmanda ortaya çıkan son hali, sosyal medyada anında gündem oldu. Bebeklikten çıkıp kocaman bir kız olan Arven'in şimdiki hali, dizinin hayranlarını resmen geçmişe götürdü. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor, Deniz bebeğin bu kadar büyümüş olması hepimizi şaşırttı.

Kısa bir hatırlatma yapalım; 2015'te Star TV'de başlayan ve 2017'ye kadar devam eden Kara Sevda, Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı, yurt dışında da Endless Love ismiyle fenomen olmuş bir yapımdı. Nihan'ın hikayesinde kızı Deniz'in yeri ise çok ayrıydı.

Bu arada Atagül'ün yazarlığa adım attığı ve Elma Yayınevi tarafından satışa sunulan "Bu Evde Bir Afet Var" kitabına da bir şans vermeli. Çizimleri Merve Ergenoğlu'na ait olan kitap, Afet isimli sevimli bir köpeğin yeni bir aileye alışma sürecini ve maceralarını anlatıyor.

Sizce de Arven Beren'in büyümesi şaka gibi değil mi? Kimler hala Kara Sevda etkisinden çıkamadı?