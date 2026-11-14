Miss Universe Türkiye'de kriz: Alara Eriç'in katılımı iptal edildi

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Miss Universe 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil etmesi planlanan Alara Eriç'in katılımının son anda iptal edilmesi tartışma yarattı. Durumu sosyal medyadan duyuran Eriç, uçuş günü elinde pasaportu ve vizesiyle beklerken hazır olmadığı gerekçesiyle her şeyin iptal edildiğini öne sürdü. Yarışma için üç dersini erteleyerek okul hayatından fedakarlık yaptığını belirten Eriç.

Olaylar büyüyünce Miss Universe Türkiye Organizasyonu yazılı bir açıklama yaparak açıklama yayımladı. Adayı kendilerinin seçtiğini ve iptal kararının da yine kendilerine ait olduğunu belirten ekip, hazırlık sürecindeki aksaklıkların bu kararda etkili olduğunu savundu. Organizasyonun iddiasına göre, yarışma videosu için istenen 30 saniyelik seslendirme tamamlanmamıştı ve hazırlık programında başka sorunlar yaşanmıştı.

Detaylara giren organizasyon, Eriç'in 4 Kasım'daki son sınavına kadar yoğun programa katılmasının istenmediğini, sınavlar sonrası düzenli katılım beklediklerini ekledi. Ayrıca Porto Riko'da yapılacak yarışma nedeniyle ABD vizesinin seçim sürecinde kritik bir nokta olduğunu belirttiler. Mali sorun yaşandığına dair iddiaları ise kesin bir dille reddederek, ellerinde harcama dekontları ve fotoğrafların olduğunu, gerekirse paylaşacaklarını söylediler.

Organizasyon, Alara Eriç'le ilgili sürecin kendileri açısından kapandığını bildirdi. Artık Japonya, Vietnam, Mısır ve Filipinler'deki yarışmalar için diğer temsilcilere odaklandıkları açıklanan kurum, kararının değişmeyeceğini belirtti.

Eriç, kendisinden istenen çalışmaları yerine getirdiğini savunuyor; organizasyon ise seslendirmenin tamamlanmadığını öne sürüyor. 2026 Kainat Güzeli, 24 Kasım'da Porto Riko'da düzenlenecek büyük finalde belli olacak.