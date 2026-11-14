Adana kebabına limon sıkmak mı? Mehmet Şef yine formunda

Eğlence

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım gecesi yayınlanan bölümünde bir yarışmacı, tabağındaki Adana kebabına limon sıkarak limon sıktı. Bu durumu fark eden jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, tepkisini hiç gizlemedi.

Mehmet Şef, "Limon sıkılan Adana'yı yemem. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?" diyerek yarışmacıya seslendi. Kebaba yaklaşımıyla her zaman net olan şefin bu çıkışı, bir kez daha kebaba yaklaşımının ne kadar net olduğunu gösterdi.

Aslında bu konu MasterChef'te daha önce de gündeme gelmişti. Şeflerin farklı yaklaşımları sosyal medyada "limon sıkılır mı?" tartışmalarını alevlendirmişti; Mehmet Şef'in bu sert tepkisi de aynı tartışmanın yeni bir perdesi oldu.

Sizce kebabın üzerine limon sıkmak bir gastronomi hatası mı yoksa kişisel bir tercih mi?